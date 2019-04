Dokumentation

Raststätte an A 1 teilweise überfüllt

Abends – gerade auch zur Ferienzeit – zeigt sich auf vielen Autobahnen das gleiche Bild: Auf Raststätten drängeln sich die Lkw, teilweise parken sie bis auf den Verzögerungsstreifen. Doch wie sieht die Situation im Nordwesten aus?

Autobahnpolizei Rastede: „Bei uns gibt es keine Probleme“, sagt Nils Metscher, Polizeihauptkommissar von der Autobahnpolizei in Rastede. Das liege aber auch daran, dass es in seinem Bereich auch keine Raststätten, sondern nur Rastplätze ohne sanitäre Anlagen, Tankstellen oder Essmöglichkeiten gebe. „Die Parkplätze sind zwar besucht, aber nicht überfüllt.“ Auf der A 28 gebe es zwischen Oldenburg und Westerstede auf kurzer Strecke drei Parkplätze: „Wenn dann einer voll sein sollte, fährt man einfach weiter.“ Auch seien die A 28 und A 29 eher Nebenstrecken der Verkehrsflüsse.

Autobahnpolizei Leer: Ähnliches gilt für den Bereich der A 28 ab Westerstede und die A 31 zwischen Emden und Reede. „Die Parkplätze sind gut ausgelastet, aber es gab bislang keine Beschwerden“, sagt Thorsten Lünemann, Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Leer/Emden.

Autobahnpolizei Ahlhorn: „Extrem“, bezeichnet Nils de Groot, Polizeihauptkommissar in Ahlhorn, die Situation in seinem Bereich. „Tagsüber reichen die Parkplätze aus“, sagt er. Nachts gebe es dafür einen erheblichen Platzmangel. Das größte Problem: die Tank- und Raststätte Wildeshausen Nord an der A 1 in beiden Richtungen. Zudem sind die Parkplätze Engelmannsbäke und Delmetal – vor und hinter dieser Raststätte – aktuell Baustellen. „Sie werden abgerissen, komplett neu und viel größer gebaut, um mehr Plätze, neue sanitäre Anlagen und auch Lärmschutzmaßnahmen einzurichten“, sagt de Groot. Auch die Rastanlage Wildeshausen solle in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Aktuell parken hier immer noch viele Lkw weit zurück bis auf den Verzögerungsstreifen. „Wir versuchen, dem mit viel Wohlwollen zu begegnen und schreiben nur im äußersten Notfall eine Anzeige“, so de Groot. Man wisse um die Schwierigkeit. Entspannter sei die Lage indes südlich des Dreiecks Ahlhorner Heide. Dort seien auf den Rastanlagen Cappeln-Hagelage, Bakumer Wiesen und Langwege beidseitig der A 1 Großraumparkplätze geschaffen worden.