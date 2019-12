Brüssel /Valletta „Die Situation ist zum Verzweifeln.“ Mit diesen Worten endet der Blog der maltesischen Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia. Es war ihr letzter Satz – vor ihrer Ermordung durch eine Autobombe am 16. Oktober 2017.

Inzwischen wurde er zum Programm für die Demons­tranten, die ihn auf lange Schals druckten und diese vor Banken und Regierungsgebäuden aufhängten. Denn die Indizien häufen sich, die auf einen Auftragsmord an der Journalistin hindeuten.

Am Montag schaltete sich auch die EU-Kommission ein. Die für Grundwerte zuständige Kommissarin Vera Jourova forderte Maltas Justizminister Owen Bonnici auf, die Regierung solle sich aus den weiteren Ermittlungen raushalten. Was sie nicht sagte: Die Regierung selbst scheint in den Mord involviert zu sein.

Caruana Galizia hatte jahrelang recherchiert und die Hintergründe aufgedeckt, warum es dem kleinen Mittelmeer-Staat angeblich so gut geht. Der sozialdemokratische Premierminister Joseph Muscat und sein Kabinettschef Keith Schembri taten alles, um Geld auf die Insel zu bringen – illegale Wege eingeschlossen. Sie bauten eine Casino-Industrie auf, die zu einer Geldwaschanlage wurde. Die Banken spielten mit oder schauten weg. Öffentliche Aufträge wurden nur gegen Schmiergeld vergeben. Russische Oligarchen, die einen EU-Pass brauchten, konnten ihn in Malta gegen zwei Millionen Euro Investitionen kaufen. Mit dem Geld korrumpierte die Regierung viele, die in Amt und Würden standen.

Die Ermittlungen kamen nur schleppend in Gang. Doch nun gab es eine Wende: Ein Taxifahrer, der unter dem Verdacht der Geldwäsche verhaftet wurde, sagte der Staatsanwaltschaft, er habe Informationen über die Hintermänner des Mordes. Es war der Beginn neuer Ermittlungen, die immer weitere Krise zogen. Inzwischen mussten der Kabinettschef und der Tourismusminister zurücktreten, der Finanzminister steht auch unter Verdacht.

Der deutsche Grünen-Abgeordnete Sven Giegold ist zusammen mit weiteren Europa-Parlamentariern am Mittwoch nach Malta gereist, er sprach mit Staatspräsident George Vella und Muscat. Der Regierungschef hat unter dem Eindruck der Ereignisse zwar seinen Rücktritt für Januar angekündigt. Den Maltesern und den EU-Parlamentariern ist das zu wenig: „Eine solche Person kann nicht wie jeder andere Regierungschef an einem EU-Gipfel teilnehmen“, erklärte Giegold mit Blick auf das EU-Spitzentreffen kommende Woche.

Für die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen könnte Malta zu einem Testfall für die Glaubwürdigkeit werden. Denn sie hat die Bewahrung der Rechtsstaatlichkeit zu einem ihrer Schwerpunkte ausgerufen.

Das Europaparlament hatte übrigens schon kurz nach der Ermordung Caruana Galizias ein Denkmal gesetzt: Einer der Säle in Brüssel für die Korrespondenten trägt inzwischen den Namen der ermordeten Kollegin.