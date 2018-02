Brüssel Die Nato will im Zuge der Aufrüstung gegen Russland zwei neue Kommandozentren aufbauen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) machte am Mittwoch bei einem Bündnistreffen in Brüssel klar, dass Deutschland dabei wie schon zuletzt beim Aufbau einer schnellen Eingreiftruppe eine Führungsrolle spielen wird. Droht ein neues Wettrüsten? Fragen und Antworten im Überblick:

Warum braucht die Nato zwei neue Kommandos ?

In einem als geheim eingestuften Nato-Bericht äußern Militärs Zweifel daran, ob die Allianz derzeit angemessen und schnell genug auf einen russischen Überraschungsangriff reagieren könnte.

War die Nato nicht mal perfekt auf ein solches Szenario vorbereitet ?

In Zeiten des Kalten Krieges war das der Fall. Nach dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre sind die Verteidigungsstrukturen allerdings enorm reduziert worden. Von den zeitweise mehreren Dutzend Nato-Hauptquartieren sind heute nur noch sieben übrig. Die Personalstärke sank von deutlich mehr als 20 000 Soldaten auf 6800.

Worum sollen sich die neuen Hauptquartiere kümmern ?

Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht es unter anderem darum, schnellere Truppen- und Materialtransporte innerhalb Europas zu ermöglichen. Deswegen soll eines der neuen Hauptquartiere als Koordinations- und Planungsstelle fungieren. Das andere wird aufgebaut, um die Transportwege zwischen Nordamerika und Europa über den Atlantik besser zu sichern.

Welche Rolle spielt Deutschland ?

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen bestätigte am Mittwoch, dass die Bundeswehr das neue Logistikkommando aufbauen wird. Für die Bundesrepublik hätten die Lage „im Herzen Europas“ und die „Erfahrung bei dem Thema Logistik und Unterstützung“ gesprochen, sagte die CDU-Politikerin. Standort für das sogenannte Einsatzunterstützungskommando in Deutschland könnte nach dpa-Informationen die Region Köln-Bonn werden. Dort haben schon heute die Streitkräftebasis und das Streitkräfteamt der Bundeswehr ihren Sitz. Das zweite neue Hauptquartier wird aller Voraussicht nach in den USA eingerichtet.

Was wird das neue Kommando in Deutschland kosten und wer bezahlt es ?

Da das Hauptquartier laut Planungen nicht in die von allen Mitgliedstaaten finanzierte Nato-Kommandostruktur integriert wird, werden die Kosten bei der Bundesrepublik und vermutlich beteiligten Partnernationen liegen. Dies hat allerdings auch Vorteile: Das Personal und die Fähigkeiten könnten so auch für nationale Übungen und Einsätze außerhalb des Bündnisses genutzt werden.