Brüssel /Washington Der EU-Gipfel in Brüssel ist am Donnerstag von den globalen Krisen eingeholt worden. Nach vielfachen Appellen von Kanzlerin Angela Merkel und anderen EU-Staats- und Regierungschefs teilte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in Washington mit, die EU werde zunächst von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Damit schwindet vorerst die Gefahr eines Handelskriegs.

Die Spannungen der EU mit Russland wachsen indes. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Salisbury Anfang März. Großbritannien beschuldigt Russland, dahinter zu stecken, wie Premierministerin Theresa May vor Beginn des Brüsseler Gipfels bekräftigte: „Russland hat eine schamlose und rücksichtslose Attacke gegen Großbritannien verübt“, sagte May. Dies sei „Teil eines Musters russischer Aggression gegen Europa und seine Nachbarn“.

Kanzlerin Merkel bekräftigte ihre „Solidarität und Unterstützung“ mit May. Es sei gut, dass die Stoffe, die bei der Attacke auf Skripal zum Einsatz kamen, nun von den Chemiewaffenbehörden untersucht werden könnten. Die EU hat von Russland lückenlose Aufklärung des Anschlags verlangt. Auch weitere Sanktionen sind im Gespräch, stehen aber nach Angaben von EU-Diplomaten jetzt nicht zur Entscheidung an.

Der Entwurf der Schlusserklärung zum EU-Gipfel vermied scharfe Anschuldigungen an die Adresse Moskaus. Doch hieß es darin: Der Europäische Rat „nimmt die Einschätzung der Regierung des Vereinigten Königreichs, wonach es sehr wahrscheinlich ist, dass die Russische Föderation dafür verantwortlich ist, äußerst ernst“. Man werde sich darüber abstimmen, „welche Konsequenzen in Anbetracht der Antworten der russischen Behörden zu ziehen sind“.

Zweites Topthema beim Gipfel waren die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle, die bereits an diesem Freitag in Kraft treten sollen. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte sich zuletzt in Washington dafür eingesetzt, dass die EU ausgenommen wird.

Merkel begrüßte vor Beginn des Gipfels, dass sich die EU einheitlich gegen Protektionismus und für Freihandel positioniert habe. Sie dankte Malmström und fügte hinzu: „Wir werden sehen, was das Ergebnis ist.“

Unmittelbar nach dem Start der Brüsseler Gespräche kam aus Washington die Mitteilung Lighthizers, dass die Ausnahme tatsächlich gewährt werden solle. Dies gelte zunächst vorübergehend, sagte der Handelsbeauftragte. Präsident Trump habe eine entsprechende Entscheidung getroffen. Außer die 28 EU-Staaten betrifft die Ausnahme auch Südkorea, Argentinien, Australien und Brasilien. Die US-Nachbarn Mexiko und Kanada hatte Trump von vornerein ausgenommen.

Vor zwei Wochen hatte Trump Einfuhrzölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von 10 Prozent verhängt. Sie richten sich vor allem gegen China. Unter schweren Vorwürfen unfairer Handelspraktiken und des Diebstahls geistigen Eigentums unterzeichnete er am Donnerstag ein entsprechendes Dekret.