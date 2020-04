Wirtschaftshilfen: Warum das Wort Corona-Bonds tabu ist

Brüssel Euro- oder Corona-Bonds – das Wort ist tabu, wenn die Finanzminister der Währungsunion an diesem Dienstag per Video zusammenkommen. Sechs Stunden hatten die Staats- und Regierungschefs in der Vorwoche versucht, sich auf Wirtschaftshilfen für die Zeit nach der Krise zu verständigen. Sie zerstritten sich über Euro-Bonds und schoben den Auftrag ihren Kassenwarten zu.

Und die rangeln seither hinter den Kulissen, welche Instrumente genügend Schub bringen könnten, um die angeschlagenen Unternehmen in der Nach-Coronavirus-Ära wieder in Gang zu bringen. Nach vorläufigen Berechnungen der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte sich der ökonomische Gesamtschaden der Pandemie auf 1,2 bis 1,5 Billionen Euro belaufen. „Wir brauchen ein klares Zeichen europäischer Solidarität in der Corona-Pandemie. Deutschland ist dazu bereit“, hatten Bundesaußenminister Heiko Maas und sein Kollege aus dem Finanzministerium, Olaf Scholz (beide SPD), in einem gemeinsamen Beitrag für fünf große Zeitungen in der EU festgestellt.

Einigung möglich

Nur ein Stichwort fehlte: die Bonds. Dabei hatte Eurogruppen-Chef Mario Centeno, im Hauptberuf portugiesischer Finanzminister, seine Kollegen noch ausdrücklich ermahnt: „Wir müssen diese neuen Schulden managen können.“ Deutschland, die Niederlande, Finnland sowie Österreich wehren sich aber strikt gegen die Einführung derartiger Papiere, weil dies die damit verbundene gemeinsame Haftung für die Schulden aller nach sich zieht.

Am Wochenende steckte allerdings auch einer der wichtigsten Befürworter solcher Anleihen, der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte, zurück und ging auf die Partner und die EU-Kommission zu. Bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bedankte er sich für deren Vorschläge zu einem europäischen Kurzarbeitergeld und schloss sich einer Initiative des französischen Finanzministers Bruno Le Maire an. Der hatte, nachdem er zunächst für Corona-Bonds eingetreten war, eine Variante vorgelegt: Anstelle der umstrittenen Papiere könne er sich auch einen auf gemeinsame Anleihen basierenden „Wiederaufbau-Fonds“ vorstellen. Conte stimmte zu. Ein Durchbruch für die Sitzung?

420 Milliarden Euro

Danach sieht es in der Tat aus, zumal die Unterhändler der Mitgliedsstaaten einige andere Stolpersteine aus dem Weg geräumt hatten. Was nun auf dem Tisch liegt und offenbar mehrheitsfähig ist, kommt einem Puzzle aus mehreren verschiedenen In­strumenten gleich. Demnach könnte der Europäische Rettungsfonds ESM bis zu 240 seiner insgesamt verfügbaren 420 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Damit vor allem Länder wie Italien und Spanien diesen Weg akzeptierten, war eine Änderung der bisherigen Auflagen notwendig. Denn die Finanzhilfen des ESM sind eigentlich an Reformen gebunden.

In den Vorverhandlungen verständigten sich die Mitgliedsstaaten darauf, diese Bedingung zu kippen und nur zu verlangen, dass die Kredite ausschließlich gegen die Pandemie eingesetzt werden.

Dazu käme dann noch ein Förderprogramm der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Luxemburg, der Hausbank der EU. Sie könnte mit Krediten in Höhe von rund 200 Milliarden Euro kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme greifen. Weitere 100 Milliarden stammen von der Europäischen Kommission, um Kurzarbeit zu finanzieren.

Und außerdem drängen die Niederlande auf einen Gesundheitsfonds, aus dem die Zusatzkosten für medizinische Hilfen bezahlt werden sollen. Er würde mit bis zu 20 Milliarden Euro gefüllt werden. Das macht unterm Strich eine gute halbe Billion Euro, zu der das Unterstützungsprogramm der EZB (rund 750 Milliarden Euro) noch hinzukäme.