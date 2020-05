Brüssel wollte etwas tun

Eine entspannte Urlaubsreise sieht sicher anders aus. Aber die Europäische Kommission wollte erkennbar etwas tun, um die Bevölkerung für die Strapazen und Belastungen des Lockdowns zu belohnen. Und so entstand ein Paket, das zwar einerseits das Ende pauschaler Verfügungen verkündet und auf „gezielte Maßnahmen“ setzt, die den betroffenen Unternehmen, Anbietern und Mitgliedstaaten zugewiesen werden. Aber andererseits ergeht sich Brüssel in letzten Details über Filtersysteme in Flugzeugen und international verkehrenden Bahnen und Bussen sowie Schiffen.

Das ist unnötig bis unpassend. Zumal die Stärken dieses Paketes vom Mittwoch an anderer Stelle liegen. Denn die EU lockert keineswegs den Druck auf die Regierungen, sich an europäische Vorschriften zu halten – wie beispielsweise an die Erstattungsregeln bei abgesagten Ferien-Trips. Mit viel Verständnis für die betroffenen Branchen hat man die geltenden Regelungen neu justiert, damit alle Beteiligten auf ihre Kosten kommen: die geschädigten Urlauber ebenso wie die Reisebüros und Airlines. Dieser Anlauf, geltende Passagier-Rechte an die neue Corona-Wirklichkeit anzupassen, gehört zu den Stärken des Paketes.

Trotzdem bleibt die EU weiter zahnlos. Denn in der wichtigsten Frage der Grenzöffnungen und der Rückkehr zur Reisefreiheit innerhalb der Gemeinschaft ist Brüssel außen vor. Der sich wiederholende Appell für viel Abstimmung zwischen den Partnern bleibt zwar richtig, doch man hätte sich mehr Engagement gewünscht. Dabei leuchtet es ja ein, dass man die Übergänge nur dann wieder frei passierbar machen kann, wenn in den grenznahen Regionen annähernd gleiche epidemiologische Bedingungen herrschen.

Das Ergebnis wird – wie zwischen Deutschland und seinen südlichen Nachbarn – eben doch zu einem Verstoß gegen ein Grundprinzip dieser Union führen: Es findet eine Diskriminierung statt. Denn wenn sich bis zum 15. Juni nicht noch sehr viel tut, bekommen Deutsche, Österreicher, Schweizer und Luxemburger sowie Niederländer und Belgier Rechte, die allen anderen noch verwehrt bleiben. Das ist aber kein Beitrag zur gemeinsamen Bekämpfung des Virus, sondern zur Zersplitterung der EU. Es belegt, dass Rezepte für eine gemeinschaftliche Zukunft mit dem Erreger nach wie vor fehlen, obwohl alle wissen, dass sie nötig sind. Denn von der früheren Normalität sind alle gleich weit entfernt.

