Brunsbüttel Startschuss für die Bauarbeiten zur Elbvertiefung: Am Mittwoch wurde in der Elbe vor Brokdorf mit dem Bau eines Damms unter Wasser begonnen, der eine Fläche für die Ablagerung von Baggergut begrenzt. Diese ersten Arbeiten kosten rund fünf Millionen Euro und werden von der Firma Heuvelman Ibis aus Leer ausgeführt.

Weitere Bauarbeiten sind bereits in Auftrag gegeben. Auf der anderen Elbseite vor Cuxhaven wird von einem Unternehmen aus Kleve für 9,5 Millionen Euro eine weitere Fläche vorbereitet. Ebenfalls bereits vergeben ist ein Auftrag für eine Fläche am Neufelder Sand für 25 Millionen Euro, der an eine belgische Firma ging. Allein diese Fläche soll 9,5 Millionen Kubikmeter Baggergut aufnehmen. Die eigentlichen Arbeiten an der Fahrrinne beginnen vermutlich im März. Die Kosten für das Gesamtprojekt sind nicht beziffert, belaufen sich jedoch voraussichtlich auf rund 700 bis 800 Millionen Euro.