Einsatzkommando stürmt Spielhalle

Buchholz Das SEK hat am Wochenende in der Südheide einen 29-Jährigen überwältigt, der sich mit einer Axt und einer Bombenattrappe mehrere Stunden in einer Spielhalle verschanzt hatte. Der Mann wurde am Samstag festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es nicht. Am Körper des 29-Jährigen befanden sich Behälter, aus denen Kabel herausragten. Entschärfer der Polizei stellten fest, dass es sich dabei aber nur um eine Bombenattrappe handelte.

Der polizeibekannte Mann wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Beim Zugriff des SEK-Teams wurde der Hund des Täters erschossen.