Opposition zieht Klage teils zurück

Bückeburg Die Opposition sah sich in der Corona-Krise von der Landesregierung ungenügend informiert und eingebunden. Eine entsprechende Klage haben Grüne und FDP nun teils zurückgenommen, da anschließend über die folgenden Änderungen der Corona-Verordnung unterrichtet wurde, teilte der Staatsgerichtshof in Bückeburg nun mit. Die AfD, die eine separate Klage angestrengt hatte, hielt an ihrem Eilantrag fest. Die Klageverfahren in der Hauptsache halten alle Parteien aufrecht.

