Soldaten trauern um verunglückte Pilotin

Bückeburg Rund 600 Soldaten und Gäste haben in Bückeburg Abschied von einer Anfang Juli verunglückten Hubschrauber-Pilotin genommen. Wie die Bundeswehr mitteilte, war die Trauerfeier am Donnerstag auf dem Gelände des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums auf Wunsch der Hinterbliebenen nicht öffentlich.

Die 25-Jährige war am 1. Juli bei einem Weiterbildungsflug mit einem Hubschrauber in der Nähe von Aerzen im Kreis Hameln abgestürzt. In seiner Trauerrede würdigte Brigadegeneral Ulrich Ott das „herausragende fliegerische Talent“ der Soldatin. Der Kommandeur des Zentrums erinnerte auch an die Begeisterung und Freude, mit der sie die anspruchsvolle Aufgabe als Pilotin wahrgenommen habe.