Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Bückeburg Bei einem Unfall in Bückeburg im Landkreis Schaumburg sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 18-jährige Frau sei mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde das Auto so stark verformt, dass sie und ihre 17-jährige Beifahrerin von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden mussten. Beide wurden am Sonntag ins Krankenhaus gebracht. Auch ein zweites Auto war in den Unfall verwickelt: Dessen Insassen blieben unverletzt. Weil noch unklar ist, wie es dazu kam, ermittelt die Staatsanwaltschaft.