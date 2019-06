Lehrer wegen Missbrauch in U-Haft

Bückeburg Weil er sein eigenes Kind sexuell missbraucht haben soll, sitzt ein Lehrer aus dem Landkreis Schaumburg in Untersuchungshaft. Bei dem Pädagogen entdeckte die Polizei außerdem kinderpornografisches Material, wie die Staatsanwaltschaft in Bückeburg am Mittwoch mitteilte. Darüber berichteten zunächst die „Schaumburger Nachrichten“.

Hinweise darauf, dass der Mann sich außerhalb der Familie an Kindern vergangen haben könnte, gebe es bisher nicht. Zu dem Missbrauch soll es im Jahr 2015 gekommen sein. Laut dem Bericht handelt es sich um einen 36-jährigen Lehrer einer Schule in Stadthagen.