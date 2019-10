EU: Rumänien zieht Kandidatin zurück

Bukarest Rumäniens Regierung zieht die umstrittene Kandidatin für den Posten einer EU-Kommissars, Rovana Plumb, zurück. Es werde einen neuen Personalvorschlag geben, kündigte Ministerpräsidentin Viorica Dancila am Monatg in Bukarest an.

Dancila kritisierte erneut das Votum des Rechtsausschusses des EU-Parlaments gegen Plumb und wies die Anschuldigungen gegen die Politikerin zurück. „Plumb befindet sich in keinerlei Interessenkonflikt“. Es gebe lediglich einen Konflikt zwischen dem EU-Recht und der rumänischen Gesetzgebung. Der EU-Ausschuss hatte Plumb unauflösbare finanzielle Interessenkonflikte vorgeworfen, zumal sie einen Privatkredit von 170 000 Euro zur Finanzierung des Wahlkampfes aufgenommen hatte.