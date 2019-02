Neun Migranten nach Deutschland

Bukarest Deutschland nimmt neun Migranten vom zuletzt vor Italien blockierten Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ auf. Seit Juli habe sich die Bundesrepublik zur Aufnahme von 184 Migranten festgesetzter Rettungsboote bereiterklärt, sagte Innen-Staatssekretär Stephan Mayer (CSU). Es seien jedoch noch nicht alle in Deutschland angekommen. Seit Sommer 2018 mussten Schiffe mit geretteten Migranten an Bord immer wieder tage- oder wochenlang auf hoher See ausharren, bevor sie einen europäischen Hafen ansteuern durften.