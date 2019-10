Stromschläge an Autoscooter

Burgdorf Wegen eines technischen Defekts an einem Autoscooter in der Region Hannover sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Geländer des Fahrgeschäfts auf dem Burgdorfer Oktobermarkt stand am Freitag und am Samstag unter Strom, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst wurden zwei 13-Jährige und ein 50 Jahre alter Angehöriger des Betreibers leicht verletzt. Am Tag darauf stand das Geländer erneut unter Strom und ein 13-Jähriger wurde leicht verletzt.