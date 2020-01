Butjadingen: Ina Korter tritt Ende Juni zurück

Butjadingen Butjadingens Bürgermeisterin Ina Korter wird Ende Juni in den Ruhestand wechseln – anderthalb Jahre vor dem Ablauf ihrer regulären Amtszeit. Das hat sie am Montagvormittag den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus in Burhave (Kreis Wesermarsch) verkündet.

Butjadingens Verwaltungschefin, die am Mittwoch 65 Jahre alt wird, nennt für ihren Rücktritt gesundheitliche Gründe. Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagt Ina Korter. Doch sie habe in den vergangenen Monaten festgestellt, dass ihr das Amt mehr und mehr gesundheitlich zusetze. Sie gehe schweren Herzens, so Ina Korter. Der Gemeinderat wird am 16. Januar über einen Termin für eine Neuwahl entscheiden, die voraussichtlich im Mai stattfinden wird.

Ina Korter ist seit dem 1. November 2014 Bürgermeisterin der Gemeinde Butjadingen. Davor hatte sie für die Grünen im niedersächsischen Landtag gesessen.