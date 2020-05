Gemeinde Butjadingen: Axel Linneweber ist neuer Bürgermeister

Butjadingen „Das ist ein grandioses Ergebnis“, strahlte Axel Lineweber, als am Sonntagabend die Briefwahlzettel ausgezählt waren und im Rathaussaal in Burhave das Ergebnis verkündet wurde. Mit einem mehr als deutlichen Votum haben die Butjadinger den 48-Jährigen zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt.

5282 Butjenter waren zur Wahl aufgerufen, 3559 gaben ihre Stimme an. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 67,38 Prozent. Der Wahlvorstand musste 26 ungültige Stimmen aussortieren, sodass 3533 gültige Stimmen übrig blieben. Die mit Abstand meisten davon entfielen auf Axel Linneweber. 2905 Butjenter wählten den Burhaver, der seit 30 Jahren bei der Butjadinger Gemeindeverwaltung tätig ist, zum neuen Bürgermeister. Das sind 82,22 Prozent aller gültigen Stimmen.

Gegenkandidat Olaf Michalowski aus der Gemeinde Jade holte lediglich 628 Stimmen, was 17,78 Prozent der gültigen Stimmen entspricht. Er machte kein Hehl daraus, dass er von diesem Ergebnis enttäuscht ist. „Ich hatte auf mindestens 30 Prozent gehofft“, sagte Olaf Michalowski am Sonntagabend, „nach den Gesprächen, die ich in den vergangenen Tagen noch in Butjadingen geführt habe, hatte ich ein gutes Gefühl.“ Die Niederlage nahm der 51-Jährige indes sportlich. Er dankte seinen Unterstützern, allen voran seiner Lebensgefährtin Daniela Düßmann.

Derweil freute sich Axel Linneweber über viele Glückwünsche. Die erste, die ihm gratulierte, war seine Ehefrau Tanja. „Ich bin überglücklich“, sagte der 48-Jährige. Das sehr deutliche Ergebnis stelle einen großen Vertrauensvorschuss dar, dem er gerecht werden wolle, versprach Butjadingens künftiger Bürgermeister.

Die Gemeinde hat eine Wahl hinter sich, wie es sie im Nordwesten noch nicht gegeben hat. Als Anfang des Jahres der 17. Mai als Wahltermin festgelegt wurde, war Corona noch keine Thema. Dann folgte der Shutdown, und der Landkreis Wesermarsch untersagte eine Urnenwahl. Das hatte zur Folge, dass die Butjadinger ausschließlich per Briefwahl ihre Stimmen abgeben konnten. Ungewöhnlich war die Wahl auch deshalb, weil die Kandidaten wegen Corona kaum Wahlkampf betreiben konnten. Die Wahl war nötig, weil Amtsinhaberin Ina Korter Ende Juni vorzeitig in den Ruhestand tritt. Axel Linneweber tritt zum 1. Juli ihre Nachfolge an.