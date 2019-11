Bye, bye, Bercow

Der Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat am Donnerstag seinen Abschied genommen. Teilweise mit Tränen in den Augen nahm der 56-jährige Politiker, der mit seinen markanten „Order“-Rufen internationale Bekanntheit erlangt hatte, Würdigungen entgegen. Bercow hatte das Amt des „Speaker of the House of Commons“ seit 2009 inne. Ein Nachfolger für Bercow soll bereits an diesem Montag gewählt werden. Bereits in der kommenden Woche soll das Parlament dann aufgelöst werden für die anstehende Neuwahl am 12. Dezember.AP-BILD: