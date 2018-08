Canberra Australien hat schon wieder einen neuen Premierminister – den fünften innerhalb von zehn Jahren. Bei einer Kampfabstimmung um die Nachfolge von Malcolm Turnbull setzte sich am Freitag in der Liberalen Partei der bisherige Schatzkanzler Scott Morrison durch. Zuvor hatte das konservative Lager den als gemäßigt geltenden Regierungschef Turnbull gestürzt. Der eigentliche Plan, den bisherigen Innenminister Peter Dutton – einen konservativen Hardliner – zum neuen Premier zu machen, scheiterte jedoch.

In Australien steht 2019 die nächste Parlamentswahl an. Die Labor-Opposition liegt in allen Umfragen vorn.

Mit Turnbulls Sturz nach nicht einmal drei Jahren ging in der Hauptstadt Canberra eine bitter-böse Woche zu Ende. Morrison gilt als deutlich konservativer als sein Vorgänger Turnbull (63), aber gemäßigter als Dutton.

Wenige Monate vor der Parlamentswahl rückt Australiens große konservative Regierungspartei damit weiter nach rechts. In den vergangenen Monaten hatten immer wieder Abgeordnete gegen Turnbulls verhältnismäßig moderaten Kurs aufbegehrt – auch, weil sie um ihre Mandate fürchten.