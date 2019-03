Caracas /Berlin In Venezuela hat der schwerste Stromausfall seit zehn Jahren weite Teile des Landes lahmgelegt. Bis Freitag fiel die Elektrizitätsversorgung in 23 Bundesstaaten und in Caracas zum Teil mehr als 15 Stunden lang aus, wie die Tageszeitung „El Nacional“ berichtete. Der sozialistische Präsident Nicolás Maduro machte Sabotage der USA für den Stromausfall verantwortlich. Er verfügte, dass Schulen und Betriebe am Freitag geschlossen blieben. Auch Telefon- und Internetverbindungen waren zeitweise unterbrochen.

Maduro hielt via Twitter den USA vor, einen „Stromkrieg gegen unser Volk“ zu führen. Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó konterte: Sabotage sei vielmehr, wenn den Venezolanern ihr Geld geraubt werde, Essen und Medizin verbrannt würden und es keine Wahlen gebe. „Das Volk weiß, dass das Licht kommt, wenn die unrechtmäßige Machtübernahme endet,“ sagte er mit Blick auf die Versorgungskrise.

Für diesen Samstag hat Guaidó zu neuen Massenprotesten gegen die Regierung aufgerufen. Auch Maduro will seine Anhänger mobilisieren und kündigte ebenfalls Demonstrationen an. Das Auswärtige Amt verstärkte unterdessen die Sicherheitshinweise und riet von Reisen in das Land dringend ab. Deutschen in Venezuela wurde empfohlen, die Ausreise zu erwägen.

Unterdessen erwägt die Europäische Union, weitere Sanktionen gegen Venezuela zu erlassen. Das kündigte Außenminister Heiko Maas (SPD) im ZDF an. Gegen Venezuela sind mehrere EU-Strafmaßnahmen wirksam. So gilt seit November 2017 ein Waffenembargo. Zudem wurden Einreiseverbote und Vermögenssperren für mehrere Regierungsfunktionäre erlassen. Maas unterstrich, dass Deutschland und die EU sich für eine friedliche Lösung des Machtkampfes einsetzten.

Guaidó traf sich mit dem deutschen Botschafter Daniel Kriener im Gebäude der Nationalversammlung, wie er ebenfalls via Twitter mitteilte. Dort habe er ihm seinen Rückhalt versichert. Am Mittwoch hatte Venezuela den deutschen Botschafter zur unerwünschten Person erklärt und aufgefordert, binnen 48 Stunden das Land zu verlassen. Kriener hatte mit Diplomaten anderer Staaten am Montag Guaidó am Flughafen von Caracas nach einer Auslandsreise empfangen, um dessen drohende Festnahme zu verhindern.