Weniger Personal in Deutscher Botschaft

Caracas /Berlin Das Auswärtige Amt reduziert die Zahl der Mitarbeiter an der Deutschen Botschaft im Krisenstaat Venezuela. Grund seien die schwierigen Lebensbedingungen und die Gefahr einer weiteren Verschlechterung der Sicherheitslage, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Berlin. „Die Lage in Venezuela spitzt sich zu, insbesondere die humanitäre Lage in der Hauptstadt“, sagte er.

Der von der Regierung von Präsident Nicolás Maduro zur unerwünschten Person erklärte und ausgewiesene Botschafter Daniel Kriener ist seit Montag zurück in Berlin.