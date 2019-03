Freigelassener Journalist Six auf Rückweg

Caracas Der deutsche Journalist Billy Six war am Sonntag nach viermonatiger Inhaftierung in Venezuela auf dem Weg zurück nach Deutschland. Six war am Freitag auf freien Fuß gesetzt worden. Der Journalist war Mitte November in Venezuela festgenommen worden. Er soll bei einer Rede von Staatschef Nicolás Maduro die Sicherheitsbegrenzung überschritten haben. Ihm werden Spionage und Rebellion zur Last gelegt. Darauf stehen in Venezuela bis zu 28 Jahre Haft. Der Journalist hatte in der Vergangenheit auch für die rechtskonservative Wochenzeitung „Junge Freiheit“ geschrieben.