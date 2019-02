Hilfspakete erreichen Venezuela

Caracas In Venezuela sind laut Oppositionsführer Juan Guaidó erste Hilfslieferungen an die Bevölkerung verteilt worden. Etwa 1,7 Millionen Lebensmittelrationen für Kinder und 4500 Nahrungsergänzungsmittel für Frauen seien darunter gewesen, erklärte der von zahlreichen Ländern Europas und Lateinamerikas anerkannte Übergangspräsident über Twitter. Unklar war, wie die Hilfslieferungen ins Land gekommen sind. In Venezuela herrscht ein Machtkampf zwischen Regierung und Opposition und seit Jahren eine massive Wirtschaftskrise.