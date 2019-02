Caracas Erst die Bürger auf den Straßen, dann die Soldaten in den Kasernen, jetzt die Verbündeten in Moskau und Peking. Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó will den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro isolieren. Dafür umwirbt er nun auch die Alliierten des sozialistischen Machthabers.

„China und Russland kommt ein Regierungswechsel in diesem Land ohne Zweifel ebenfalls zugute“, sagte Guaidó bei der Vorstellung seines Wirtschafts- und Sozialplans an der Zentraluniversität in Caracas. Um Maduros internationale Front aufzubrechen, appellierte er an die Finanzinteressen der Russen und Chinesen.

Auch Peking und Moskau, die im eskalierenden Machtkampf in Venezuela bislang treu an der Seite Maduros stehen, müssten Interesse an juristischer Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Stabilität in dem südamerikanischen Erdölland haben, sagte Guaidó. Unter Maduro sei dies nicht gegeben.

Die chinesische Entwicklungsbank beispielsweise habe große Kredite an Venezuela vergeben. „Solange Maduro an der Macht ist, werden sie diese Schulden niemals eintreiben können“, sagte Guaidó. „Wir hingegen wollen Venezuela zu einem stabilen Land machen, das Wohlstand erzeugt, Investitionssicherheit garantiert und zu seinen Verpflichtungen steht.“

Die russische Regierung zeigte sich gegen die Charmeoffensive aus Caracas allerdings verschlossen. „Er ist nicht das Staatsoberhaupt. Wir erkennen seinen Status nicht an“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau russischen Medien zufolge. „Das Staatsoberhaupt ist Herr Maduro.“

Guaidó hatte sich am 23. Januar als Übergangspräsident vereidigen lassen und Maduro damit offen herausgefordert. Noch kann der sozialistische Staatschef auf die Unterstützung der mächtigen Militärs zählen. Allerdings versucht Guaidó seit Tagen, die Streitkräfte auf seine Seite zu ziehen. Unter anderem versprach er den Soldaten Straffreiheit, wenn sie ihn unterstützten.

Nachdem ihn bereits die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Länder als Interimspräsidenten anerkannt haben, könnte die Gruppe von Guaidós Verbündeten am Wochenende noch einmal wachsen. Am Sonntag läuft ein Ultimatum mehrerer europäischer Länder aus. Ruft Maduro bis dahin keine freien und fairen Neuwahlen aus, wollen unter anderem Deutschland, Frankreich und Spanien Guaidó als Übergangsstaatschef anerkennen.