Meuterei verschärft Lage in Venezuela

Caracas Eine versuchte Meuterei von Nationalgardisten in Venezuela hat die politischen Unruhen verschärft. 27 Gardisten seien festgesetzt worden, verkündete der Chef der sozialistischen Partei, Diosdado Cabello. Mehrere Nationalgardisten hatten laut dem Militär in der Nacht auf Montag Waffen aus einem Lager gestohlen und zwei Offiziere gefangen genommen. Doch sei die Meuterei niedergeschlagen worden. Einige Stunden zuvor hatte eine Gruppe schwer bewaffneter Gardisten Videos in sozialen Netzwerken verbreitet, in denen sie angab, die Regierung von Präsident Nicolás Maduro nicht anzuerkennen.