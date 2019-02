Caracas Die erste Hilfslieferung der USA für Venezuelas notleidende Bevölkerung ist ins Stocken geraten. Zehn Lastwagen mit rund 100 Tonnen Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln standen am Samstag weiter in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta – venezolanische Soldaten ließen sie nicht passieren. Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó kündigte auf Twitter an, dass weiter an den Plänen für die Verteilung der Hilfen gearbeitet werde.

Der Machtkampf hatte im Januar begonnen. Der sozialistische Präsident Nicolás Maduro weigert sich, eine Neuwahl auszurufen. Er lehnt auch Hilfslieferungen ab, Venezuela nehme keine „Almosen“ an. Die Lieferungen könnten als Vorwand für eine ausländische Militärintervention dienen, sagte er.

Das von der Opposition dominierte aber von Maduro weitgehend entmachtete Parlament wandte sich am Samstag via Twitter an die Bevölkerung, um über die geplante Verteilung von Hilfsgütern zu informieren. Zunächst sollten vor allem unterernährte Kinder, Schwangere und Alte Hilfen erhalten. Das Parlament betonte: „Es ist keine ausländische Militärintervention, es ist echte Hilfe.“ Es handele sich nicht um Almosen, so das Parlament. Der US-Botschafter in Kolumbien, Kevin Whitaker, rief das venezolanische Militär auf, die Befehle Maduros nicht mehr zu befolgen.