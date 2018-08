Caracas Angesichts der politischen und humanitären Krise fliehen immer mehr Menschen aus ihrer Heimat Venezuela in die Nachbarländer. Doch dort würden sie inzwischen mit offener Gewalt konfrontiert, wie die SOS-Kinderdörfer weltweit am Sonntag in München berichten. Die brutalen Jagdszenen in Pacaraima in der vergangenen Woche sähe man mit großer Sorge, erklärte Pressesprecher Louay Yassin. In dem brasilianischen Grenzort hätten Einheimische Flüchtlinge, darunter Familien und Kinder, mit Steinen, Knüppeln und Schusswaffen angegriffen.

Vor allem die Grenzregionen seien mit dem starken Ansturm der Flüchtlinge überfordert, heißt es. So hätten 2,3 Millionen Venezolaner ihrem Land bereits den Rücken zugekehrt, täglich würden es mehr. Besonders betroffen sei Kolumbien, wo mehr als eine Million Venezolaner lebten.

Die SOS-Kinderdörfer haben eigenen Angaben zufolge bereits mit Partnerorganisationen ihre Hilfe für die Flüchtlinge aus Venezuela ausgeweitet.