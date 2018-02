Caracas Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro holt zum Vernichtungsschlag gegen die Opposition aus. In einer „Mega-Wahl“ sollen Ende April neben dem Staatschef auch das Parlament und die Gemeinderäte neu bestimmt werden, kündigte er am Mittwoch an.

Offenbar will Maduro die gegenwärtige Schwäche der Opposition nutzen und seine Macht zementieren. 2017 hatte er bereits die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung von einer regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung entmachten lassen. Viele Behörden und die Justiz sind mittlerweile fast ausschließlich mit Maduros Anhängern besetzt. Mit dem Parlament würde die letzte Bastion der Regierungskritiker fallen.