CDU hat ihr C zurück

Es ist wieder da: Greenpeace hat das vor eineinhalb Wochen aus der Parteizentrale gestohlene C des CDU-Schriftzugs zurückgebracht. Aktivisten transportierten den großen Buchstaben am Dienstagvormittag zurück zum Adenauerhaus in Berlin. Diesmal wurde allerdings Greenpeace von der CDU überrumpelt. Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig und mehrere Mitarbeiter holten den Buchstaben von einem Podium. Greenpeace-Aktivisten hatten das C am 21. November „entführt“. Das verbleibende „DU“ hatten sie mit einem Banner ergänzt, sodass zu lesen war: „DU sollst das Klima schützen.“dpa-BILD: