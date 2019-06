18-Jährige im Auto verschleppt

Celle Drei Männer sollen eine Frau aus Celle verschleppt haben. Die 18-Jährige wurde am Donnerstagmorgen in ein Auto gezerrt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die von einer Zeugin alarmierte Polizei konnte das Auto am Nachmittag in Celle stoppen. Die Männer im Alter von 19, 28 und 49 Jahren gaben an, die 18-Jährige zu ihrer Familie gebracht zu haben, die in Nordrhein-Westfalen lebt. Hintergrund sei die gescheiterte Beziehung zwischen der Frau und dem 19-Jährigen. Gegen die Männer wird wegen Freiheitsberaubung ermittelt.