Celle Eine aus der Türkei abgeschobene mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) soll Teil eines sogenannten „Schwesternnetzwerks“ gewesen sein. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Celle am Mittwoch mit. Unter einem „Schwesternnetzwerk“ wird ein Netzwerk radikalisierter Frauen verstanden, die Frauen für den IS gewinnen.

Beamte des Landeskriminalamtes Niedersachsen hatten die 30-jährige Deutsch-Syrerin am Dienstag auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen. Gegen sie lag ein Haftbefehl vor wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Sie wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Frau soll 2014 aus Niedersachsen nach Syrien gereist sein, um sich dem IS anzuschließen.

Jugendamts-Mitarbeiter hatten ihre vier Kinder gleich am Flughafen in Obhut genommen. „Im Prinzip müssten alle diese Kinder psychologisch betreut werden“, sagte Susanne Schröter, Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Frankfurter Universität, kürzlich. „Zum Teil sind sie traumatisiert, weil sie Gewalt erfahren oder miterlebt haben, zum Teil sind sie selber schon gewalttätig geworden, weil der IS sehr kleine Kinder schon genötigt hat, an Tötungen und Folterungen teilzunehmen.“