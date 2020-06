Betreuung: Berichte über Misshandlungen in Celler Pflegeheim

Celle Die Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen, Nadya Klarmann, hat sich „schwer erschüttert“ über mutmaßliche Missstände in einem Celler Pflegeheim gezeigt.

Solche Vorkommnisse seien nicht zu akzeptieren, sagte Klarmann am Montag in Hannover. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte berichtet, dass Bewohner des Heims teilweise grob misshandelt worden sein sollen. Das legten Aufnahmen aus der Einrichtung nahe, die in den vergangenen Wochen entstanden sein sollen.

Demnach zeigt ein Bild einen Mann, der mit einer Decke im Bett so festgebunden wurde, dass er sich kaum bewegen konnte. Auf einem anderen Bild sei eine klaffende Wunde am Bein eines Bewohners zu sehen, dem wenige Tage zuvor der Unterschenkel amputiert wurde. In einem Chat schreibe eine im Haus beschäftigte Pflegekraft einer Kollegin, Bewohner würden mit Decken die ganze Nacht über fixiert, damit ihre Vorlagen, also ihre Inkontinenz-Windeln, nicht verrutschten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die Geschäftsführerin des privaten Heimbetreibers, Claudia Muus, sagte der „Süddeutschen Zeitung“, auch ihr seien „schlimme Vorfälle“ aus dem betreffenden Heim bekanntgeworden. Sie habe deshalb Mitte Mai drei Pflegekräfte entlassen und zudem Strafanzeige gegen sie gestellt. Angehörige der Geschädigten seien informiert worden und hätten ihrerseits Anzeigen gegen die drei Pflegekräfte gestellt.

Seit der Entlassung dieser drei Pflegekräfte, die erst seit einigen Monaten für die Firma gearbeitet hätten, habe es aber keinerlei Unregelmäßigkeiten in dem Heim mehr gegeben. Pflegekammerpräsidentin Klarmann sagte: „Wenn wir verhindern wollen, dass es so weitergeht, müssen wir endlich handeln“. Grundsätzlich leisteten Pflegefachpersonen unter oft widrigen Bedingungen hervorragende Arbeit. Die Rahmenbedingungen unter denen die Beschäftigten ihren Beruf ausübten, seien teilweise unhaltbar. Personalnot, ständige Erreichbarkeit, hohe psychische Belastung sowie Einspringen aus den freien Tagen gepaart mit geringer Bezahlung führten dazu, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Job ausstiegen. Klarmann kündigte an, dass die Pflegekammer „mit Hochdruck“ Lösungen entwickeln wolle, wie künftig mit solchen Vorfällen umzugehen sei.