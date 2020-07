Betreuung: Misshandlungsvorwürfe in Celle weiten sich aus

Celle Misshandlungsvorwürfe in einem Pflegeheim in Celle schlagen hohe Wellen: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Pflegekräfte, die Pflegekammer Niedersachsen fordert Veränderungen für die Branche.

Die Ermittlungen seien auf den Verdacht der Freiheitsberaubung und der Körperverletzung ausgeweitet worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Celle am Dienstag. Das Verfahren richte sich gegen eine 26-Jährige sowie zwei 27 und 31 Jahre alte Männer. Nach Angaben des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Niedersachsen gibt es immer wieder Beschwerden über Missstände in Pflegeeinrichtungen.

Den Vorwürfen zufolge sollen Mitarbeiter des Pflegepersonals in dem Heim in Celle Bewohner ans Bett gefesselt und in ihren Ausscheidungen liegengelassen haben. Auch seien die Wunden eines Beinamputierten nicht fachgemäß behandelt worden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

„Der mutmaßliche Fall des Pflegeheims in Celle ist ein besonders dramatischer Fall, aber leider kein Einzelfall“, sagte die Präsidentin der Pflegekammer, Nadya Klarmann. Auch in anderen Pflegeeinrichtungen oder der häuslichen Pflege könnten Missstände oder Misshandlungen auftreten: „Deshalb müssen wir jetzt dringend handeln. Pflegende Patienten und Angehörige, aber auch Ärzte, Rettungssanitäter, Hauswirtschaftskräfte – sie alle brauchen eine neutrale Meldestelle, an die sie sich wenden können.“ Sie forderte: „Die Kultur des Wegschauens muss ein Ende haben.“

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann reagierte schockiert auf die Vorwürfe. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Misshandlungsvorwürfen in Heimen seien selten, sagte die SPD-Politikerin. „Das sind furchtbare Vorwürfe.“

Wegen einzelner schwarzer Schafe dürften die rund 130 000 Beschäftigten in der Pflege keinem Generalverdacht ausgesetzt werden. Sie leisteten gute Arbeit. Reimann sagte: „Freiheitsentziehende Maßnahmen müssen immer die absolute Ausnahme bleiben und bedürfen der richterlichen Anordnung.“