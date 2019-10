Celle Die 41-jährige Laura Pooth steht auch in den kommenden zwei Jahren an der Spitze der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen. Die 233 Delegierten stimmten am Montagnachmittag mit 94,8 Prozent für die Wiederwahl der studierten Haupt- und Realschullehrerin, die mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn in Oldenburg lebt. Pooth hatte das Amt vor zwei Jahren von dem wegen seines Führungsstils nicht unumstrittenen Eberhard Brandt übernommen, der aus Altersgründen nicht wieder kandidiert hatte. Pooth hatte damals exakt 94 Prozent der Stimmen erhalten und konnte ihr Ergebnis aktuell sogar noch mal leicht verbessern.

Am Vormittag hatte die GEW Niedersachsen während ihrer zweitägigen Landesdelegiertenkonferenz in Celle eine Resolution mit dem Titel „Bildungsfinanzierung: Endlich klotzen, nicht kleckern“ verabschiedet und den anwesenden Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) aufgefordert, sich gegenüber Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) durchzusetzen. „Die Bedingungen werden immer schlechter, weil unsere Bildung sträflich missfinanziert wird“, sagte Pooth und erneuerte ihre Forderungen nach einer Arbeitsentlastung sowie einer besseren Bezahlung von Lehrern an Grund-, Haupt- und Realschulen.

Kultusminister Tonne verwies auf die Erfolge, die während seiner Amtszeit bereits erzielt worden seien, räumte aber auch ein, dass „erhebliche weitere Anstrengungen“ erforderlich seien. „Es ist viel passiert, aber das ist noch längst nicht ausreichend“, betonte Tonne während einer Podiumsdiskussion mit Pooth und der Bremer Bildungsexpertin Prof. Mechthild Schrooten, die die Aufnahme neuer Kredite anregte, um mehr Geld in die Bildung zu investieren. „Schulden lassen sich managen“, sagte Schrooten und fügte hinzu: „Es ist schlimmer, schlechte Schulen zu vererben als Schulden zu hinterlassen.“

Ein Vorschlag, den Kultusminister Tonne wohl auch angesichts der jüngst beschlossenen Schuldenbremse des Landes Niedersachsens nicht aufgriff, sondern stattdessen ankündigte, seine Politik der kleinen Schritte fortzusetzen. Den von der Gewerkschaft und anderen Bildungsverbänden geforderten „großen Wurf“ werde es nicht geben, verpasste Tonne allzu großen Erwartungen einen Dämpfer. Gleichzeitig versprach er, dass er auch in den nächsten Jahren daran arbeiten werde, sowohl die Arbeitsbedingungen für Lehrer als auch die Bezahlung weiter zu verbessern.

Laut Tonne soll im November damit begonnen werden, einen konkreten Zeitplan zu erarbeiten, um Lehrerinnen und Lehrer im Alltag zu entlasten – eine Kernforderung der GEW, die sich neben der Gehälter-Anhebung der Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen auf A13/E13 auch in der verabschiedeten Resolution wiederfindet. In dem GEW-Papier ist die Rede von einer neuen „Arbeitszeitverordnung mit spürbaren Entlastungen für alle Schulformen“. Nach den Worten von Kultusminister Tonne eine „Mammutaufgabe“. Es sei aber „dingend notwendig“, hier zu Lösungen zu kommen.