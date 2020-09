Gewalttaten erschüttern Celle

Celle Nach zwei Messerattacken mit einem Toten und einem Schwerverletzten in Celle hat die Polizei bisher keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Taten. In beiden Fällen wurden Tatverdächtige festgenommen. Ihre Motive lagen zunächst im Dunkeln. Terror schlossen die Ermittler aus.

Ein 54-Jähriger war am Montagabend in seiner Wohnung erstochen worden. Tatverdächtig sei der 45 Jahre alte Neffe des Opfers, teilten die Beamten am Dienstagabend mit. Ihm wird vorgeworfen, seinen Onkel betrunken bei einem Streit einmal in den Oberkörper gestochen zu haben. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt.

Fast zeitgleich wurde in einem anderen Stadtteil ein 59-Jähriger von einem Radfahrer mit einem Messer verletzt. Er musste notoperiert werden. Später konnte nach dem Hinweis einer Zeugin ein 20-jähriger Tatverdächtiger gefasst werden. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Sein Motiv sowie ein möglicher Drogen- oder Alkoholeinfluss seien Gegenstand der weiteren Ermittlungen, hieß es.