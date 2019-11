Häftling aus Celle flüchtig

Celle Ein Gefangener der Justizvollzugsanstalt in Celle ist nach einem Ausgang nicht zurückgekehrt. Der Mann sei seit Freitag flüchtig, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch. Zu den aktuellen Fahndungsmaßnahmen könne er sich nicht äußern. Es handele sich aber nicht um einen Sexual- oder Gewalttäter, sondern um einen hauptsächlich wegen Eigentumsdelikten verurteilten Mann, sagte er.

Wie die Staatsanwaltschaft Hannover mitteilte, war der Gesuchte 2015 zu einer Strafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Angaben zum Alter oder der Nationalität des Flüchtigen machte das Justizministerium nicht. Dem Sprecher zufolge gab es in Niedersachsen in diesem Jahr bisher einen ähnlichen Fall in Uelzen. Der Häftling wurde demnach wenige Tage, nachdem er nicht vom Ausgang zurückgekehrt war, festgenommen.