V-Leute waren bei Hassprediger aktiv

Celle /Hildesheim Im Umfeld des in Celle angeklagten Hasspredigers Abu Walaa sind mindestens vier V-Leute deutscher Sicherheitsbehörden aktiv gewesen. Ein Oberstaatsanwalt sagte, der Verfassungsschutz habe drei Quellen im Umfeld des von Abu Walaa geleiteten „Deutschen Islamkreises“ (DIK) in Hildesheim gehabt. Der Jurist sprach als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz. Erkenntnisse, die ein vierter V-Mann geliefert hat, haben zur Verhaftung von Abu Walaa geführt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Iraker vor, junge Menschen islamistisch indoktriniert und in IS-Kampfgebiete geschickt zu haben.