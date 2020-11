iPad-Klasse: Jobcenter zahlt nicht

Celle Die Jobcenter müssen Schülern einem Gerichtsurteil zufolge kein iPad bezahlen, selbst wenn ihre Schulklasse den Unterricht auf diese Tablets umstellt. Für die Ausstattung mit Lernmitteln sei der Schulträger zuständig, befand das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Wenn Familien sich die Geräte nicht leisten könnten, müsse der Schulträger eine kostenfreie Leihmöglichkeit schaffen (L 7 AS 66/19). Das teilte das Gericht in Celle am Montag mit. Es hat allerdings eine Revision zugelassen. In dem Fall hatten eine Sechstklässlerin und deren Familie, die von Hartz IV lebt, 460 Euro für ein iPad beantragt. Das Jobcenter war allenfalls bereit, ein Darlehen zu gewähren.