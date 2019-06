Keine Vernehmung inhaftierter Kämpfer

Celle Das Oberlandesgericht Celle hat im Terrorprozess gegen den mutmaßlichen IS-Deutschlandchef Abu Walaa keine Vernehmung von in Syrien inhaftierten deutschen Kämpfern eingeplant. Es gebe diplomatisch kaum Möglichkeiten, die in kurdischen Gefängnissen festgehaltenen Deutschen als Zeugen zu bekommen, sagte ein OLG-Sprecher am Mittwoch. Die vom Gericht vorgesehene Beweisaufnahme sei voraussichtlich nach dem Sommer abgeschlossen, berichtete die „Braunschweiger Zeitung“. Auf Antrag der Verteidigung könnten sich weitere Ermittlungen anschließen, die darauf abzielen, inhaftierte Kämpfer zu vernehmen.