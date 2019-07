Mann lässt Hund trotz Hitze im Auto

Celle Erst ließ er seinen Hund trotz der Hitze im Auto, dann beleidigte er auch noch eine Frau, die ihm das vorwarf. Bei 30 Grad Außentemperatur habe der Mann das Tier im Auto auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Sonne in Celle zurückgelassen, sagte die Polizei am Freitag. Die 55-Jährige alarmierte die Beamten, nachdem sie den Hund entdeckt hatte. Als der Mann zum Auto zurückkehrte, machte die Frau ihm klar, dass sein Verhalten an Tierquälerei grenze. Der Mann beschimpfte die Frau und fuhr davon. Die 55-Jährige erstattete Anzeige.