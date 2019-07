Mann verursacht kuriosen Unfall

Celle Weil er das Radio einschalten wollte, hat ein 47-Jähriger ein Auto in Bewegung gesetzt. Der Mann habe auf dem Beifahrersitz gewartet, während seine Lebensgefährtin einkaufen war. Weil er sich langweilte, schaltete er das Radio ein und drehte den Zündschlüssel so weit, dass der Motor ansprang – allerdings übersah er, dass der erste Gang eingelegt war. Das Auto rollte auf ein Café zu, vor dem zum Zeitpunkt am Freitag mehrere Menschen saßen. Ein 59-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, als er dem Wagen ausweichen wollte und über seinen Rollator stürzte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.