Maschinenpistole zum Kauf geboten

Celle Weil er eine Maschinenpistole illegal zum Kauf angeboten haben soll, hat die Polizei die Wohnung eines 34-Jährigen in Celle durchsucht. Auch seine Arbeitsstelle nahmen die Fahnder ins Visier, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Mittwoch mit. Insgesamt waren am Dienstag mehr als 30 Polizisten und mehrere Sprengstoffhunde im Einsatz. Eine Maschinenpistole sei nicht entdeckt worden, aber ein schussbereiter, nicht zugelassener Gasdruckrevolver. Der Besitz stelle einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.