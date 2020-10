Polizei brachte Täter ins Haus

Celle Ausgerechnet die Polizei hat einen 45-Jährigen, der seinen Onkel in Celle getötet haben soll, zu seinem späteren Opfer gebracht. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg am Mittwoch. Laut einer Polizeisprecherin sei der 45-Jährige am Montagnachmittag in der Innenstadt wegen Diebstahls, Beleidigung und Körperverletzung aufgefallen. Da keine Haftgründe vorlagen und der Mann keinen festen Wohnsitz habe, hätten die Polizisten ihn zu seinem Onkel gebracht. Dort soll er betrunken den 54-Jährigen erstochen haben.