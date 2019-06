Protest gegen Neonazi-Treffen

Celle Hunderte Menschen haben am Wochenende gegen Neonazi-Treffen protestiert. Ein Bündnis von Vertretern aus Parteien, Kirchen, Initiativen und Gewerkschaften ging am Samstag gegen eine „Sonnenwendfeier“ in Eschede bei Celle auf die Straße. Im ostsächsischen Ostritz gab es ebenfalls Proteste; dort richteten sich die Demonstranten gegen das rechtsextreme Festival „Schild und Schwert“ mit rund 600 Teilnehmern.