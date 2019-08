Prozess in Celle: Havliza sagt aus

Celle Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hat am Dienstag im Terrorprozess am Oberlandesgericht Celle gegen den mutmaßlichen IS-Deutschlandchef Abu Walaa zur Radikalisierung junger Menschen ausgesagt. Da Havliza vor ihrer Ernennung zur Ministerin als Richterin in Düsseldorf zahlreiche Terrorprozesse verhandelte, wird sie für eine Zeugenaussage zu einem der Angeklagten benötigt.

Wie Havliza aussagte, hat der mitangeklagte Reisebüroinhaber den Gymnasiasten und andere junge Männer in einem Hinterzimmer in der Ideologie des IS geschult und mit ihnen Hinrichtungs- und Anschlagsvideos „schlimmster Art“ angeguckt. Der Angeklagte sei für den Schüler zu einer wichtigeren Vertrauensperson als der eigene Vater geworden. Dem Ausreisewunsch des Jugendlichen nach Syrien habe der Reisebüroinhaber aber eine klare Absage erteilt, sagte Havliza.

Abu Walaa und den vier Mitangeklagten wird vorgeworfen, junge Menschen vor allem im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt zu haben. Sie müssen sich wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz verantworten. Der seit inzwischen knapp zwei Jahren laufende Prozess geht auf die Zielgerade. Die Angeklagten erwarten lange Haftstrafen.