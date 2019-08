Vor Gericht wegen IS-Propaganda

Celle Wegen des Werbens für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) muss sich ein Flüchtling aus Syrien seit Montag vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Der 33-jährige staatenlose Palästinenser, der in einem Flüchtlingslager in Damaskus geboren wurde und zuletzt in Stelle (Kreis Harburg) lebte, soll zwischen März und Juni 2018 Propagandamaterial des IS im Internet veröffentlicht haben, unter anderem um Mitglieder und Unterstützer zu werben. Zum Prozessauftakt weigerte er sich zunächst, Stellung zu nehmen. Es sind zwölf weitere Verhandlungstermine angesetzt.