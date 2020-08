Trump offiziell nominiert

Charlotte Zweieinhalb Monate vor der Wahl in den USA haben die Republikaner den amtierenden Präsidenten Donald Trump formell als ihren Kandidaten nominiert. Trump kam am Montag zum Auftakt des Parteitags in Charlotte (North Carolina) wie erwartet auf die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. Zum Abschluss der weitgehend virtuellen Veranstaltung will der 74-Jährige an diesem Donnerstag mit einer Rede im Weißen Haus die Nominierung annehmen. Trump erhofft sich von dem Parteitag Rückenwind für seinen Wahlkampf. In den Umfragen liegt er derzeit hinten.

Vergangene Woche hatten bereits die Demokraten Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) zu ihrem Kandidaten gekürt. Gewählt wird in den USA am 3. November.