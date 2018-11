Chemnitz Begeisterte Nachwuchsbasketballer, eine skeptische Oberbürgermeisterin, bis zu 2500 hetzende Demonstranten: Kanzlerin Angela Merkel hat mit ihrer Visite am Freitag in Chemnitz wie schon bei vorherigen Besuchen in Sachsen polarisiert. Drei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes durch eine Messerattacke vermutlich von Asylbewerbern bekam die Regierungschefin von Bürgern der Stadt kritische Fragen gestellt. Bei einer Debatte mit Lesern der Tageszeitung „Freie Presse“ verteidigte sie ihre Flüchtlingspolitik, räumte aber auch Versäumnisse und Fehler ein.

Die scheidende CDU-Vorsitzende ist in eine ambivalente Stadt gekommen. Die tödliche Messerattacke hatte im August rechte Demonstrationen und fremdenfeindliche Übergriffe in Chemnitz ausgelöst. Die Bilder gingen um die Welt und lösten bei der Mehrheit der Einwohner Empörung aus. Merkel resümierte nach der Fragerunde: „Ich habe heute ein Gesamtbild bekommen.“

Merkel wurde auch mit der Frage konfrontiert, warum sie nicht eher gekommen sei. Sie habe die Stadt nicht in einer so aufgewühlten Stimmung besuchen wollen, antwortete Merkel, schließlich habe sie ein Gesicht, das auf viele polarisierend wirke.