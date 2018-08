Chemnitz /Dresden /Bremen Den im Internet veröffentlichten Haftbefehl eines mutmaßlichen Täters der Messerattacke von Chemnitz hat offensichtlich ein Dresdner Justizvollzugsbediensteter weitergegeben. Der Mann sei mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert worden, teilte das sächsische Justizministerium am Donnerstag mit.

Über weitere Maßnahmen gegen den Mann soll nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen entschieden werden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass sich der Mann gestellt habe. Das Justizministerium bestätigte die Identität des Bediensteten allerdings nicht.

Der Bremer Bürgerschaftsabgeordnete Jan Timke hat einen der Chemnitzer Haftbefehle vorübergehend auf seinem Facebook-Account eingestellt und sich möglicherweise strafbar gemacht. Der Politiker der rechten Wählervereinigung „Bürger in Wut“ erklärte, dass er den umstrittenen Post lediglich übernommen und noch am Mittwoch gelöscht habe. Der „inkriminierte Post“ sei bereits zuvor in sozialen Medien, Internet-Blogs und -foren und von Medien verbreitet worden. „Weder meine Mitarbeiter noch ich sind Urheber des Leaks“, sagte Timke, der Bundespolizist ist, dessen Dienstverhältnis aber ruht, solange er in der Bürgerschaft sitzt.

Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten am Mittwoch seine private Wohnung in Bremerhaven und beschlagnahmten dabei sein Handy, einen Computer und ein Tablet. „Das müssen wir jetzt auswerten“, sagte Oberstaatsanwalt Frank Passade.

Timke betonte, er habe den Beamten alle Passwörter zur Verfügung gestellt und kooperiere in vollem Umfang. Fragen wollte der Bürgerschaftsabgeordnete nach seinem kurzen Statement am Donnerstag nicht zulassen. Offen blieb deshalb auch, warum er den Post überhaupt einstellte.

Am Rande des Bürgerdialogs mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Chemnitz haben sich am Donnerstagabend nach Polizei-Schätzungen rund 900 Menschen bei einer Protestkundgebung der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz versammelt. „Wir haben weiter eine angespannte Lage. Die Kollegen arbeiten aber sehr konzentriert und werden von Polizisten aus anderen Bundesländern unterstützt“, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU). Zu dem Bürgergespräch, das in den Räumlichkeiten des Stadions stattfindet, war neben dem Ministerpräsidenten der Großteil seines Kabinetts angereist.