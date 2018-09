Chemnitz und der Islam

Betrifft: „Zu einfach“, Kommentar von Andreas Herholz zu den Unruhen in Chemnitz“, Meinung, 3. September

Zu einfach machen es sich viele etablierte Politiker schon lange! Wir Bürger sollen den Mund aufmachen, um die Demokratie zu verteidigen? Sind alle 8000 Menschen, die in Chemnitz auf die Straße gingen, rechtsradikal? Wer Missstände beklagt, wird zu gern pauschal in die rechte Ecke gestellt, während die Aggressivität von links komplett verharmlost wird. Es ist zu einfach so! Jede Form von Gewalt, ob von rechts oder links, muss verurteilt und bestraft werden!

(...) Für die erwähnte und von Ihnen eingeforderte inhaltliche Auseinandersetzung wäre Sachkenntnis und Sachlichkeit ein gute Grundlage. Ihr (...) Kommentar (...) und die Fragen im Interview offenbaren einen eklatanten Mangel an beidem. Wenn es keine Probleme mit dem Islam gibt, ist eine „ Islamische Republik“ in Deutschland schlicht eine Beschreibung einer Entwicklung und keine Panikmache. Wenn es doch Probleme mit dem Islam gibt, dann sollte man sie benennen, und dann ist das auch keine Panikmache, sondern einfach folgerichtiges Denken. Und: Man kann später dann dem, der diese Probleme aufzeigt hat, sogar dankbar sein!

Wie kann Sachkenntnis und genaue Analyse „plump“ sein? Wenn Dinge falsch dargestellt werden, dann sind die Thesen des Buches nicht plump, sondern einfach falsch – und man kann sie mit Sachkenntnis als solche entlarven. Wenn die Dinge einer sachlichen Überprüfung aber standhalten, sind sie nicht plump, sondern wahr und möglicherweise sogar sehr nützlich, bei manchen allerdings einfach auch unerwünscht (...). Oder man ist schlicht und einfach zu faul, um sich mit einer These auseinanderzusetzen. (...)

Um mit Ihren Worten zu sprechen: Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass das neue Buch „Feindliche Übernahme“ bei vielen Politikern und selbst ernannten Gutmenschen „Schnappatmung“ verursachen wird (...), und abermals ist das noch kein Beweis für die Unwahrheit seines Inhalts.

